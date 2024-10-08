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Warren Buffett'ın BofA hisse senedi satışı 10 milyar doları aştı

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#Warren Buffett#Bank Of America#Bigpara
Warren Buffettın BofA hisse senedi satışı 10 milyar doları aştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 10:24

Milyarder Warren Buffett'in ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America'daki (BofA) hisse satışı temmuzdan bu yana 10 milyar doları aştı.

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Milyarder Warren Buffett'in sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway, ikinci büyük ABD bankası olan Bank of America'daki hissesini azaltarak elde ettiği toplam gelirin 10 milyar dolarını geride bıraktı. Bloomberg'e göre 94 yaşındaki Buffett, Temmuz ortasında büyük yatırımı azaltmaya başladı ve Buffett'in bu hamlesi o zamandan beri banka hisse senedinin fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

Son partide Berkshire, önceki birçok turdan daha az hisse senedini elden çıkardığı için üç işlem gününde 383 milyon dolar kazandı. Hisseler Pazartesi günü 39,96 dolardan kapandı.

Berkshire'ın bankada kalan yüzde 10,1'lik hissesinin değeri bu fiyat üzerinden yaklaşık 31,4 milyar dolar oldu. Bloomberg'e göre milyarderin net serveti 143 milyar dolar seviyesinde.

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#Warren Buffett#Bank Of America#Bigpara

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