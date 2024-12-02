Volkswagen'in Almanya fabrikalarında grev kararı

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Volkswagen (VW), Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri, elektrikli araçlara geçişteki zorluklar ve kilit pazar Çin'dek rekabetten ağır bir darbe aldı. Şirket milyarlarca dolarlık maliyet kesintisi planını duyurdu.Volkswagen (VW), Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri, elektrikli araçlara geçişteki zorluklar ve kilit pazar Çin'dek rekabetten ağır bir darbe aldı. Şirket milyarlarca dolarlık maliyet kesintisi planını duyurdu.



Almanya'daki IG Metall Sendikası ve işçi konseyi, VW'nin Eylül ayında Almanya'da yaklaşık 120.000 çalışanı bulunan fabrikalarını kapatma gibi eşi benzeri görülmemiş bir adımı değerlendirdiğini duyurmasının ardından işleri korumak için mücadele etti.



Şirketin geçen hafta sendikanın işçileri koruma önerilerini reddetmesinin ardından kısa süreli iş bırakma eylemleri yapacağını duyuran IG Metall müzakerecisi Thorsten Groeger, "Pazartesi günü tüm fabrikalarda uyarı grevleri başlayacak" dedi.



Groeger, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Gerekirse bu, Volkswagen'in bugüne kadar gördüğü en zorlu ücret anlaşmazlığı olacak" uyarısında bulundu.



Sendika sözcüsü, Volkswagen'in toplu sözleşmelerini ateşe verdiğini ileri sürerek "Şimdi sırada Volkswagen'in getirdiği çatışma var; bunu istemedik ama gerektiği kadar kararlılıkla yürüteceğiz!" dedi.



VW, işçi haklarına saygı duyduğunu ve toplu olarak desteklenen kalıcı bir çözüme ulaşmak için yapıcı diyaloğa inandığını söyledi.



Grev sırasında acil teslimatların garanti altına alınması için tedbirler alındığı da belirtildi.



Alman sanayi devindeki kriz, euro bölgesinin en büyük ekonomisinin sıkıntıda olduğu ve Şubat ayında yapılacak seçimlerin yaklaşmasıyla artan siyasi belirsizliğin ortasında ortaya çıktı.



Volkswagen'in tehlikeli mali durumu, ekim ayında üçüncü çeyrek kârının yüzde 64 düşerek 1,58 milyar euroya (1,7 milyar dolar) gerilediğini açıklamasıyla vurgulanmıştı.



Alman otomobil üreticisinin, yerli rakiplerinden daha fazla satış yaptığı Çin'deki yavaşlayan işler özellikle ağır bir darbe oldu.



Almanya'da VW, BMW ve Mercedes-Benz son dönemde kâr tahminlerini düşürürken, sektörün kilit tedarikçileri işten çıkarmalar duyurdu.