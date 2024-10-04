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Volkswagen'den AB'ye Çin eleştirisi

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#Volkswagen#AB#Çin
Volkswagenden ABye Çin eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 15:15

AB komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi getirilmesini onayladı. Almanya yasaya karşı çıkarken Çin'de üretim gerçekleştiren otomotiv devi Volkswagen de kararı eleştirdi.

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Alman otomotiv devi Volkswagen, Cuma günü, Berlin'in karşı çıktığı AB'nin Çin'den gelen elektrikli otomobillere ağır ek gümrük vergileri uygulanmasını "yanlış bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

AFP'de yer alan habere göre VW, yaptığı açıklamada, "Planlanan tarifelerin yanlış bir yaklaşım olduğu ve Avrupa otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü artırmayacağı yönündeki tutumumuzu sürdürüyoruz" dedi ve "herhangi bir karşıt vergiyi ve dolayısıyla bir ticaret anlaşmazlığını önlemek için" Pekin ile daha fazla görüşme yapılması çağrısında bulundu.

AB'nin gümrük vergileri, bloğun 27 üye ülkesinin temsilcileri tarafından yapılan oylamada onaylandı.

Almanya ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu sadece beş ülke ret oyu kullanırken, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 12 ülke çekimser kaldı. Vergiler 31 Ekim'den itibaren 5 yıl süreyle yürürlüğe girecek. 

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#Volkswagen#AB#Çin

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