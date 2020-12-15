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Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici

15.12.2020 - 11:41
Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici | Ekonomi Haberleri

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW'den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadığını bildirdi.

Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021'den itibaren Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu. Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu.
1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

İş hayatına 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde satın alma bölümünde başlayan Aksel, 2001’de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat’a geçti.

2008’de General Motor’un elektrikli araçlar ve araçların güç aktarım mekanizmasından sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. Bir yıl sonra ise Alman lüks otomobil üreticisi BMW’ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.


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