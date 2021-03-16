Volkswagen Tesla ile rekabette elini güçlendiriyor | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Avrupa'da devasa fabrikalar kurarak Tesla ile rekabette elini güçlendirmek istiyor.

Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi konumunda olan Volkswagen dün yaptığı açıklamada Avrupa'da 2030 yılına kadar faaliyete geçecek altı fabrika kurmayı planladığını açıkladı. Bu fabrikalar ya tamamen Volkswagen tarafından ya da iş ortakları ile birlikte kurulacak.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, BP Enel ve Iberdrola CEO'larının da katıldığı şirketin Enerji Günü etkinliğinde "Dönüşümümüz hızlı ve eşi görülmemiş şekilde olacak" dedi. Diess "Elektrikli seyahat bizim için ana faaliyet alanı haline geldi" dedi.

Bu fabrikaların maliyeti ile ilgili bir açıklama yapılmazken şirketin hisseleri yüzde 3.8 değer kazandı. Şirket Aralık ayında 2025 yılına kadar elektrikle seyahat alanına 35 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Şirket 2015 yılında ABD'nin dizel otomobiller için uyguladığı emisyon testinde usulsüzlük yaptığını kabul edene ve Çin elektrikli otomobiller için kota getirene kadar elektrikli araç üretimi konusunda büyük bir adım atmamıştı.

Volkswagen'den yapılan açıklamada Avrupa'daki fabrikaların pil üretim kapasitesinin yılda 240 gigawatt saat olacağını açıklarken bunun 40 gigawatt saatinin İsveç'teki 2023 yılında faaliyete girecek Northvolt fabrikasından geleceği ifade edildi.

Anlaşma ile Volkswagen Northvoltaki yüzde 20 hissesinin artıracakken aynı zamanda şirketin Almanya'nın Salzgitter kentinde kurmayı planladığı pil fabrikasını da devralacak. Bu fabrikanın da 2025 yılında faaliyete girmesi ve Volkswagen'in pil üretimindeki ikinci fabrikası olması bekleniyor.

Bu fabrikalara ek olarak İspanya, Fransa ya da Portekiz'de 2026'da faaliyete girecek bir üçüncü fabrika kurulacak. Daha sonra ise Polonya, Slovakya ya da Çek Cumhuriyeti'nde 2027'de faaliyete girilecek dördüncü bir fabrika kurulacak. 2030 yılına kadar iki fabrikanın daha faaliyete girmesiyle birlikte toplam fabrika sayısı altıya ulaşacak.

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