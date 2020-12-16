Vodafone Türkiye’ye yeni CEO | Ekonomi Haberleri

Vodafone Türkiye CEO’su olarak Engin Aksoy atandı.

Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Vodafone Türkiye CEO’su olan Alex Froment Curtil, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi.

Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat’ta devralacak. Vodafone Türkiye’ye 2008’de katılan Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, “Servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Alex Froment-Curtil ise şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. ”

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