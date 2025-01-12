Vizesiz tatilin yıldızları

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2024’te ise son açıklanan verilere göre 8 milyon seviyesi geçildi. Yurtiçinde fiyatların yüksek olması da yerli turistin yurtdışı talebini artırdı. Turizmciler, 2025’te de talebin devam edeceği görüşünde. Geçen yıla vize sorunu damga vurmuştu. Bu yıl da aynı sorunun devam edeceğini belirten turizmcilere göre yine en çok vizesiz destinasyonlar konuşulacak. Sektör temsilcileri, erken rezervasyon döneminin iyi gittiğini, özellikle Balkanlar ve Mısır’da talebin yüzde 40 arttığını söylerken fiyatların ise döviz kuruna bağlı olarak ortalama yüzde 15 yükseldiğini belirtiyorlar.

YURTDIŞINDA DENİZ TATİLİ ÖNE ÇIKIYOR

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yurtdışı turlarında erken rezervasyon döneminin iyi gittiğini belirtti. “Satışlar geçen senenin yaklaşık yüzde 30 üzerinde gidiyor” diyen Onaran, “Bu da 2025’te hedeflerimize varacağımızı gösteriyor. Vizesiz destinasyonlar önde. Erken rezervasyonlar yaklaşık yüzde 30 iken Balkanlar ve Mısır yüzde 40 yukarıda. Yurtdışı deniz tatili de çok talep görüyor. Sharm El Sheikh, Hurgada ve Budva önde. Buraya talep yüzde 100’e yakın arttı” dedi.

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Yurtiçinde fiyatların enflasyon oranında arttığını söyleyen Onaran, “Yurtdışı turları dövize dayalı ve döviz bazında fiyat artışları yok. Türk lirası olarak da yurtiçindeki enflasyona oranla daha az artış var. Ortalama yüzde 15’lerde arttı” bilgisini verdi.

Onaran ayrıca, “Eskiden vizeli destinasyonlara olan talep yüzde 60, vizesizlerde yüzde 40’tı, şimdi tersine döndü. Vizesiz destinasyonlarda yüzde 60’ın üzerinde bir talep var” ifadelerini kullandı.

KARADAĞ, MISIR, UZAKDOĞU ÖNE ÇIKTI

Tatil Dükkânı Genel Müdürü Güray Günay da “Özellikle Karadağ 2024’ün en çok tercih edilen destinasyonları arasındaydı. Ayrıca, yıl içinde Mısır, Dubai ve Uzak Doğu turlarına olan talep de sezonsal olarak artış gösterdi. Yunan adalarına yüzde 50 oranında arttı” dedi. Günay, “2025’te yurtdışı turlarda Dubai, Mısır, Bangkok, Pattaya, vizesiz lokasyonlar arasında da Balkanlar, Belgrad ve Üsküp en çok tercih edilen yerler olacak. Yaz aylarında, Yunan adalarına olan talep de artış gösterecek” şeklinde konuştu.

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İKİ KİŞİ 16 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

26 bin TL Belgrad turu 3 gece 2 kişi

2 kişi 44 bin TL Balkan turları 7 gece

29 bin TL Dubai turu 3 gece 2 kişi

25 bin TL Sharm El Sheikh turu 3 gece 2 kişi

16 bin TL Yunan adaları turu gemi ile 3 gece 2 kişi

NOT: Bu fiyatlar başlangıç-en düşük olarak belirtilmiştir.

TATİL TEMEL İHTİYAÇ OLDU

TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, “Avrupa’ya olan kısıtlama devam ediyor. Karadağ, Bosna, Mısır, Fas, Dubai gibi yerlere tercih artacak. Türkler biraz da vize alınabilecek veya kolayca giriş yapabileceği ülkeleri ziyaret etmek zorunda kalıyorlar” dedi.

İnsanların ekonomik kriz sebebiyle strese girdiğini ve bunun sonucunda gezmeye yöneldiğini belirten Kuk, “Tatil temel ihtiyaçlardan biri oldu. İnsanların gezmeye ve görmeye ilgisi artıyor” ifadelerini kullandı.