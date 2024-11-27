‘Verimli tarım’ şartı

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Zirvede konuşan Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar, “Dünyada su kaynaklarının yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. Bu doğrultuda toprağın sağlığını korumak için onarıcı tarım uygulamalarını harekete geçirmemiz gerekiyor“ dedi. Aybar, şöyle devam etti: “Damla sulama yöntemiyle yüzde 75 daha az su kullanarak, yüzde 25 daha çok verim elde ettik. Bu sonuç salma sulama yönteminin topraktaki verimin düştüğünü ispatlamış oldu. Verimli tarım uygulamalarına geçişin desteklenmesinin önemli olduğunu gösteriyor.”