Vergide hedef ikiye katlandı | Ekonomi Haberleri

Bu yılın başında koyulan 1 trilyon 258 milyar liralık vergi geliri hedefinin yüzde 70’ine mayıs sonu itibarıyla ulaşıldı. Meclis’e sunulan ek bütçe yasa teklifiyle ise vergi gelirlerinin iki katına yükseleceği öngörüldü ve yılın geri kalanı için 1 trilyon 83 milyar liralık yeni vergi geliri tahmini yapıldı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Meclis’e sunulan ek bütçe yasa teklifiyle vergi gelirlerinin iki katına yükseleceği öngörüldü. 2022 yılı başında 1 trilyon 258 milyar lira olarak belirlenen hedefin yüzde 70’ine mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleriyle birlikte ulaşılmıştı. Meclis’e sunulan ek bütçe yasa teklifinde ise ret ve iadeler dahil 1 trilyon 83 milyar lira yeni vergi geliri elde edileceği tahmini yapıldı. Meclis’e sunulan ek bütçe yasa teklifine göre en fazla gelir kurumlar vergisinden gelecek. Kurumlar vergisinden bu yıl beklenen gelir 172.4 milyar liraydı. Mayıs ayında aylık artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 505 oldu. Ocak-mayıs itibarıyla kurumlar vergisinden elde edilen gelir 259.4 milyar liraya ulaştı. Ek bütçe ile kurumlar vergisinden 315.5 milyar lira gelir daha geleceği tahmin edildi.

AKARYAKITTAN 47 MİLYAR

Bütçenin gelir kalemleri arasında ilk sıralarda yer alan özel tüketim vergisinden (ÖTV) ek 157.3 milyar lira gelir gelecek. Yılın başında ÖTV’den beklenen gelir 219.4 milyar liraydı. Böylece toplam ÖTV gelirinin 376.7 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. ÖTV içindeki en fazla gelir artışı akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV’nin içinde yer aldığı petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden alınan ÖTV grubundan gelecek. Yılın başında bu kalemden 31.5 milyar lira gelir bekleniyordu. Ek bütçe ile 47.2 milyar lira daha gelir geleceği öngörüldü. Böylece toplam gelir 78.7 milyar lirayı bulacak. Sıfır taşıtların satışı üzerinden alınan motorlu taşıt ÖTV’sinden bu yılın tamamında beklenen gelir 72.1 milyar liraydı. Ek bütçe ile 70.3 milyar lira ek gelir geleceği tahmin edildi. Böylece toplam gelir 142.4 milyar lirayı bulacak.

SİGARA VE İÇKİDE BEKLENTİ AŞILDI

Sigara üzerinden alınan ÖTV’den yılın başında beklenen gelir 70.6 milyar liraydı. Ek bütçe ile sigara üzerinden alınan ÖTV gelirinin 16.9 milyar lira daha fazla olacağı öngörüldü. İçki üzerinden alınan ÖTV geliri ise 26.2 milyar lira gelir bekleniyordu, ek bütçe ile bu kalemden de 11.8 milyar lira fazla gelir geleceği öngörüldü. Böylece içki ve sigaradan 28.8 milyar lira daha fazla gelir tahmini ek bütçede yer aldı. Dijital hizmet vergisinden de bu yılın tamamında 2.7 milyar lira gelir gelmesi bekleniyordu, ek bütçe ile 1.9 milyar lira daha ek gelir gelecek. İthalde alınan KDV’den beklenen gelir de yıllık tahminin iki katına çıkacak. Yılın başında 290.8 milyar lira gelir beklenen ithalde alınan KDV’den ocak-mayıs döneminde 200.1 milyar liralık gelir elde edildi. Ek bütçe yasa teklifinde bu kalemden 284 milyar lira daha ilave gelir geleceği tahmin edildi.

‘GELİRE ENDEKSLİ SENETLE İLGİSİ YOK’

Ek bütçede gelire endeksli senetlere (GES) baz oluşturan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan 557.7 milyon liralık hasılat paylarına ek gelir konuldu. DHMİ’den 335.4 milyon lira, Kıyı Emniyet’ten ise 222.3 milyon lira ek gelir gelecek. Ancak yetkililer bu durumun gelire endeksli senet ihracı ile bir ilgisinin olmayacağını dile getirdi.

Etiketler