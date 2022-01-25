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Vergi ödemelerinin süreleri ay sonuna kadar uzatıldı

25.01.2022 - 16:10
Vergi ödemelerinin süreleri ay sonuna kadar uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, olumsuz hava koşullarından dolayı vergi beyanname ve ödeme sürelerinin 31 Ocak sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Kar yağışı, Türkiye’nin birçok bölgesini olumsuz etkiledi. Vergi ödemelerinin ay sonuna kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu yazılı açıklamayı yaptı:

''Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum.''


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