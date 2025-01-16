Varlık Fonu’ndan kamuya 931 milyon dolarlık kaynak

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), her yıl gerçekleştirdiği üç aşamalı denetim yapısının son ayağı olan 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, yaptığı sunumda fonun stratejik hedeflerine, finansal performansına ve ekonomik katkılarına dikkat çekti.

TVF’nin şans oyunları yönetim modelini modernize ettiğini belirten Ermut, kamuya aktarılan kaynakların yüzde 66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ayrıca yasa dışı bahisle mücadelede sağlanan başarıya dikkat çekti: “Sunulan yeni model, yasa dışı bahisle mücadaleye ciddi katkı sağlıyor.”

NET DÖNEM KÂRI 321 MİLYAR TL

TVF’nin finansal performansını değerlendirerek, konsolide net dönem kârının 225 milyar TL’den yaklaşık 321 milyar TL’ye çıktığını belirten Ermut, “Fon’un özkaynakları 914 milyar TL’den yaklaşık 1.5 trilyon TL’ye yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. TVF’nin güçlü bilançosu, sağlıklı nakit akışı ve büyüme hedefleri sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

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“Bugüne kadar tüm iş süreçlerimizi geliştirerek kârlılığımızı artırdık, portföyümüzdeki hiçbir şirketi satmadık” diyen Ermut, TVF’nin portföyünde finansal hizmetlerden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye kadar toplam 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğu açıkladı.

DEĞER ARTIŞI VURGUSU

Öte yandan, “TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’un değer artışı öne çıktı” diyen Ermut, bu şirketlerde temettü sonrası değer artışının, Türkiye Sigorta için TVF’nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1.65 milyar ABD doları ve Türk Telekom’un payına tekabül eden değer artışının ise 900 milyon ABD doları seviyesine ulaştığını ifade etti. Son olarak Ermut, TVF’nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı ve “Ülkemizin ekonomik istikrarına sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

46 TAŞINMAZDAN 7 YILDA 1 MİLYAR LİRA KİRA GELİRİ

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TVF Genel Müdürü Arda Ermut, çoğunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teşvikli turizm tesisi olan arazilerden oluşan 46 gayrimenkulün bulunduğunu belirterek, bu gayrimenkullerden 2024’te toplam 321 milyon lira kira geliri elde ettiklerini söyledi. Ermut 2017-2024 yıllarında elde edilen toplam kira gelirinin 1 milyar 77 milyon lira olduğunu kaydetti.

HAZİNE GARANTİSİ OLMAYACAK

Ermut, milletvekillerinin mart ayında vadesi dolacak 2 yıl vadeli sendikasyon kredisinin yenilenmesine ilişkin sorusu üzerine, Varlık Fonu’nun borçlanma programının yatırım ihtiyaçlarına ve nakit akışına göre şekillendiğini kaydetti. Ermut, şunları söyledi:

“Söz konusu refinansman işleminin de genel işletme sermayesi ve kurumsal amaçlarla projeyle ilgili yatırım gereksinimleri amacıyla temin edilmesi planlanmaktadır. İlave olarak Türkiye Varlık Fonu bugüne kadar yürütmüş olduğu işlemlerin hiçbirinde ve uhdesinde kurumlarının teminat gösterilmesi veya herhangi bir varlığın üzerine ipotek tesis edilmesi suretiyle borçlanma veya başkaca bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirmiş olduğumuz başarılı işlemler neticesinde hazine garantisinin olmaması planlanmaktadır. Bu da sermaye piyasalarının TVF’ye güvenini göstermektedir. Bizim bütün finansman faaliyetlerimiz arasında zaten hazine garantisi olan tek finansman buydu. Bunun da yenilenmesini yaparken biz peyderpey onu da azalttık. İlk 1.2 milyar dolar gibiydi, 790 milyon Euro’ya düşürmüştük o zamanki finansman şartlarının ideal olması sebebiyle nakit ihtiyacımız da daha da azalmıştı. Biz şimdi yenilerken artık bunda da Hazine garantisinin olmaması şartıyla masaya oturacağız.”

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BALIKESİR’DE ÜRETİM 2026’DA BAŞLAYACAK

Ermut, maden ve petrokimya yatırımlarına ilişkin soruları yanıtlarken, Balıkesir’deki altın madeni projelerinde 2026 yılı içinde üretime başlamayı hedeflediklerini söyledi. Petrokimya projesi ile ilgili de Ermut, “Şu anda petrokimya projemize stratejik ortak olabilecek uluslararası firmalarla görüşmeler devam etmektedir. Burada kritik nokta şu; bu aynı zamanda çok büyük bir yatırım ve ‘field stock advance’ dediğimiz petrol üretici ülkelerden olan tedarik güvenliği ciddi önem taşımakta. Dolayısıyla, ülkemizin siyasi ilişkilerinin hâlihazırdaki güncel durumları da ilgili ülkelerle ciddi önem taşımakta. Biz bunların güncellemesine göre de ilgili ülkelerin hem fonları hem de bunla ilgili şirketlerle temastayız. En ideal zamanı oluşturduğumuzda harekete geçmek istiyoruz” dedi.

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Ermut, milletvekillerinin, “Lisanslardan yüksek gelir elde edildiği söyleniyor, kumar teşvik ediliyor mu?” sorusuna da şu yanıtını verdi:

HEDEF TALEBİ KARŞILAMAK

“Türkiye Varlık Fonu kendisine verilmiş olan lisanslar kapsamında hâlihazırda ülkede şans oyunları veyahut da at yarışlarına yönelik olan talebin karşılanmasını hedeflemektedir. Söz konusu talebin karşılanmaması hâlinde yasa dışı bahse yönelik talebin artacağı aşikârdır. 2023 yılında küresel ölçekte 1 trilyon doları aşan düzeyde yasa dışı bahis oynandığı tahmin edilmektedir. Türkiye Varlık Fonu olarak da yasa dışı bahisle mücadele edilmesine katkıda bulunmaya ve sorumlu oyun prensiplerinin hayata geçirilmesini temin etmeye yönelik faaliyetleri göstermektedir.”