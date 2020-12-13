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Varlık Barışı, yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor

13.12.2020 - 13:39
Varlık Barışı, yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor | Ekonomi Haberleri

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için başlatılan Varlık Barışı uygulaması, yurt içindeki varlıkların kayıt altına alınması için de imkan sunuyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgilere göre, düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına alabilecek.

Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar giriyor.

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları bulunan mükellefler yararlanabilecek. Düzenlemeye göre, uygulamadan yararlanabilmesi için gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması, yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması şartı aranıyor.

VERGİ YA DA VERGİ İNCELEMESİ YOK

Varlık Barışı'ndan yararlanacak mükellefler, yurt içindeki varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek. Ayrıca bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Mükellefler, bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacak ve bu varlıklar şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecek. Bu varlıkların ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacak.

Bildirime konu varlıklardan taşınmaz dışındakilerin banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekiyor. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi şartı bulunuyor.

Yurt içinde bulunan varlıkların, bildirim formu ile Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekiyor. Başvurular, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak. Bu bildirimler elektronik ortamda da yapılabilecek. 


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