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"Varlık alımları adım adım azaltılmalı"

28.06.2021 - 17:41
"Varlık alımları adım adım azaltılmalı" | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında net alımlarının ileride adım adım azaltılması gerektiğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Frankfurt Euro Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, para politikası açısından acil durumun sona ereceği koşulları tartışmak istediğini ifade etti. Kovid-19 ile ilgili acil tedbirlerin hem mali hem de para politikasında azalması gerektiğini belirten Weidmann, "ECB'nin PEPP kapsamında net alımları ileride adım adım azaltılmalı." dedi.

"ALMANYA'DA ENFLASYON ORANINDAKİ ANİ ARTIŞ GEÇİCİ FAKTÖRLERE BAĞLI"

Jens Weidmann, finans koşullarının halen ucuz olduğunu savundu. Kovid-19 salgını ile ilgili varsayımların doğru çıkması halinde 2022'nin kriz yılı olmayacağını belirten Weidmann, "Para politikasında kriz modundan çıkışın zamanlamasını çok önceden belirleyemeyiz." dedi.

Weidmann, PEPP'in, Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirlerinin kaldırılmasından ve ekonomik toparlanmanın sağlam olmasından sonra adım adım sona erdirilmesini desteklediğini ifade etti.

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Euro Bölgesi ve Almanya'nın fiyat görünümünde yukarı yönlü riskler göründüğünü aktaran Weidmann, "Almanya'da enflasyon oranındaki ani artış geçici faktörlere bağlı." ifadesini kullandı.

PEPP'İN SONA ERDİRİLMESİ TARTIŞILIYOR

Bu arada, son zamanlarda ECB politika yapıcılarının, salgının başlangıcında başlatılan PEPP'in sona erdirilmesi konusunda kamuoyu tartışması başlatması dikkati çekiyor.

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, acil durum bittiğinde PEPP'in sona ereceğini belirterek, Eylül 2021'de PEPP konusunda daha net bir görünümleri olacağını söyledi.

Piyasalar, 1 trilyon 850 milyar Euro'luk PEPP kapsamında varlık alımlarının Mart 2022'de sona ermesini bekliyor. ECB'nin varlık alımı, geçen hafta 24,31 milyar Euro artarak 1 trilyon 169 milyar Euro'ya ulaşmıştı.


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