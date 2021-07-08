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"Varlık alımının azaltılması için şartlar sağlanmadı"

08.07.2021 - 09:19
"Varlık alımının azaltılması için şartlar sağlanmadı" | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığını ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, aşılamadaki ilerlemenin ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını azalttığı, bu ilerleme ve güçlü politika desteğiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiği kaydedildi.

Tutanaklarda, genel olarak ekonominin seyrinin büyük ölçüde virüsün gidişatına bağlı olacağı yinelenerek, aşılamadaki ilerlemenin halk sağlığı krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya devam edeceği, ancak ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı.

Toplantı katılımcılarının işgücü piyasası koşullarının iyileşmeye devam etmesini beklediğine işaret edilen tutanaklarda, enflasyonun ise yakın vadede yüzde 2'nin üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

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Tutanaklarda, katılımcıların genel olarak ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengelendiğini görmelerine rağmen, önemli bir çoğunluğunun enflasyon tahminlerine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu kanaatinde olduğu belirtildi.

Birkaç katılımcının yüksek enflasyon okumalarının devam etmesi halinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin uygun olmayan seviyelere yükselebileceğine dair endişelerini dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, bazı katılımcıların ise geçici fiyat baskılarının halihazırda beklenenden daha hızlı sona erebileceği için enflasyon üzerindeki aşağı yönlü risklerin devam ettiğini savunduğu kaydedildi.

"EKONOMİK TOPARLANMA TAMAMLANMADI, EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Tutanaklarda, "Katılımcılar genel olarak ekonomik toparlanmanın tamamlanmadığı ve ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği konusunda hemfikirdiler." değerlendirmesi yer aldı.

Katılımcıların mevcut para politikası duruşu ve yönlendirmesinin uygun olduğu kanaatinde olduğu belirtilen tutanaklarda, gelen veriler ve ekonomik görünümleri üzerindeki etkileri ışığında bazı katılımcıların faiz oranları için ileriye dönük yönlendirmede ortaya koyulan ekonomik şartların mart ayında öngörülenden biraz daha erken sağlanabileceğini bekledikleri belirtildi.

Tutanaklarda, "Ancak bazı katılımcılar, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını ve işgücü piyasası ile enflasyonun seyri hakkında kesin sonuçlara varmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

PARA POLİTİKASININ DESTEKLEYİCİ DURUŞU SÜRECEK

Fed'in varlık alımlarının da tartışıldığına dikkati çekilen tutanaklarda, şunlar kaydedildi: "Katılımcılar ilerlemenin devam etmesini beklese de Komite'nin 'önemli ölçüde ilerleme' standardı henüz karşılanmamış olarak görüldü. Çeşitli katılımcılar, gelen veriler ışığında varlık alımlarının hızının azaltılmasına başlama koşullarının önceki toplantılarda beklediklerinden biraz daha erken gerçekleşmesini beklediklerini belirttiler. Bazı katılımcılar, gelen verileri ekonomik ivme hakkında daha az net bir işaret sağladığını gördü ve Komitenin işgücü piyasası ve enflasyonun gidişatı hakkında daha iyi bir değerlendirme yapmak için önümüzdeki aylarda bilgi sahibi olacağına karar verdi."

Tutanaklarda, katılımcıların birçoğunun Komitenin hedeflerine yönelik ilerlemeyi değerlendirirken ve varlık alımı planlarında değişikliği açıklarken sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Fed tutanaklarında, üyelerin Komitenin hedeflerine ulaşılana kadar destekleyici para politikası duruşunu sürdürmelerinin beklendiği kaydedildi.


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