  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Varank: Farklı coğrafyaların kapısı Türkiye ile açılacak
‹ Önceki Haber Rekabet Kurumu'ndan Canon'a 38.3 milyon lira ceza Rekabet Kurumu'ndan Canon'a 38.3 milyon lira ceza Sonraki Haber › Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı Kritik ABD enflasyon verisi açıklandı

Varank: Farklı coğrafyaların kapısı Türkiye ile açılacak

28.06.2024 - 15:35 | Son Güncelleme :
Varank: Farklı coğrafyaların kapısı Türkiye ile açılacak | Ekonomi Haberleri

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Varank, Türkiye'nin gri listeden çıkmasına ilişkin olarak "Bu karar bizim açımızdan oldukça önemli. Türkiye'nin risklerini de azaltmış olacak. CDS rakamlarına baktım şu anda 274'lerde, son zamanlarda gördüğümüz en düşük CDS rakamı. Risk primleri düşüyor. Son dönemde Türkiye'ye artan yatırımcı ilgisinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye bölgesinin parlayan bir yıldı

Varank'ın açıklamaları şöyle:

Çin'in daveti üzerine buradayız. İşbirliklerini güçlendirmek, fırsatları yakalayabilmek, birbirinden istifade edebileceğimiz alanları görmek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem bir yandan resmi görüşme gerçekleştirirken diğer taraftan Türkiye ve Çin arasında işbirliği için bir araya geliyoruz. Sadece Türkiye ve Çin değil, stratejik konum nedeniyle Afrika, Orta Doğu, Avrupa için görüşmeler yapıyoruz. Komisyondaki arkadaşlarımızın hepsi ziyaretten memnunlar. Dünyada büyük bir yarış var. Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük gayret var. Türkiye ihracatını 250 milyar doların üzerine çıkarmış bir ülke. Türkiye'nin kabiliyetleriyle Türkiye'yle beraber hareket etmek isteyen hangi ülkeler varsa biz bu işbirliklerini geliştirmek için buradayız. Çin Türkiye'ye ilgili. Resmi temaslar artmaya devam edecek. Burada ziyaret ettiğimiz Shenzen yönetimi Türkiye'ye gelecek. İlişkileri geliştirerek Türkiye ve Çin'in kazanacağı işler için inşallah yol haritalarımızı çıkaracağız.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI"

Bizim aslında gri listeye girmemiz haksız bir karardı. Biz dünya kurallarına riayet eden şeffaf ekonomi yönetimi olan ülkeyiz. O listede olmamız doğru bir karar değildi. Gerekli değerlendirmeler yapılarak gri listeyle ilgili atılması gereken ilave adımlarla ilgili adımlarla ekonomik sistemin ne kadar doğru sistem olduğunu kanıtlamış oldular. Türkiye dünyaya tam entegre ve şeffaf sistemde çalıştığını gösteriyor. Yatırımcılar çok rahat şekilde ülkemize gelecekler. Türkiye'yle işlem yaptığımda karşıma çıkar mı endişesi olmadan yatırıma gelecekler. Bu karar bizim açımızdan oldukça önemli. Türkiye'nin risklerini de azaltmış olacak. CDS rakamlarına baktım şu anda 274'lerde, son zamanlarda gördüğümüz en düşük CDS rakamı. Risk primleri düşüyor. Son dönemde Türkiye'ye artan yatırımcı ilgisinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye bölgesinin parlayan bir yıldızı, Türkiye'ye yatırım yapan şirketler hem kazanıyor hem kazandırıyorlar. Yeni şirketleri ülkemizde göreceğiz, Türkiye'ye yatırım yapmak kazandıran bir husus.

Haberin Devamı

Huawei Türkiye'de 22 yıldır bulunan bir şirket. Aynı zamanda Türkiye'de geliştirdiği teknolojileri dünyanın her tarafına Türkiye'den satan bir firma. Önümüzdeki döneme ilişkin yeni işbirliği alanları düşünülüyor. Enerji depolama, mobilite, elektrikli araçlarla ilgili işbirliği önerileri var. Hükümetimizin burada yapması gereken kararlar neyse onlarla ilgili bilgilendirmelerimizi yapacağız. Bu bölge büyük teknoloji firmalarının olduğu bölge. Buranın Türkiye'ye olan ilgisi beni memnun etti.

Türkiye'de otonom sürüş teknolojisi çalışan firmalarımız var. Togg'un bu alanda çalışmaları var. İşbirliği alanları çok yaygın. 5G'ye entegre olmuş bir şehir. Türkiye 5G'yi geliştirmeye çalışan bir ülke. Türkiye'nin pozisyonu dünyanın en avantajlı konumunda diyebiliriz. Biz hem doğu hem batıyı üretim ve teknoloji yarışında iletişim kurabilen bir ülkeyiz. Türkiye olarak bu konumumuzu değerlendirip kazan kazan esasına göre neler yapabiliriz. Bunun Çin farkında. AB pazarının farkında.  Aynı zamanda dış ticarete baktığımızda çok ciddi geliştiğini görüyoruz. Sadece Çin'den ithal eden bir ülke değil. Türkiye'de marka oluşturup saat üretimi yapan firmalarla da bir araya geldik.

Şu anda Türkiye'nin bankacılık sistemi dünyayla entegre olduğunu kanıtlamış oldu. Bankacılık işlemlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadan Türkiye oyuncu olmaya devam edecek. Yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.758 Değişim: 0,73% Hacim : 85.349 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 10.681 28.06.2024 Yüksek 10.808
Açılış: 10.739
32,8102 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7260 28.06.2024 Yüksek 33,0178
Açılış: 32,8336
35,1412 Değişim: -0,38%
Düşük 35,1042 28.06.2024 Yüksek 35,3819
Açılış: 35,2743
2.460,01 Değişim: 0,09%
Düşük 2.447,96 28.06.2024 Yüksek 2.472,80
Açılış: 2.457,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.