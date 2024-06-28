Varank: Farklı coğrafyaların kapısı Türkiye ile açılacak | Ekonomi Haberleri

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Varank, Türkiye'nin gri listeden çıkmasına ilişkin olarak "Bu karar bizim açımızdan oldukça önemli. Türkiye'nin risklerini de azaltmış olacak. CDS rakamlarına baktım şu anda 274'lerde, son zamanlarda gördüğümüz en düşük CDS rakamı. Risk primleri düşüyor. Son dönemde Türkiye'ye artan yatırımcı ilgisinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye bölgesinin parlayan bir yıldı

Varank'ın açıklamaları şöyle:

Çin'in daveti üzerine buradayız. İşbirliklerini güçlendirmek, fırsatları yakalayabilmek, birbirinden istifade edebileceğimiz alanları görmek için ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem bir yandan resmi görüşme gerçekleştirirken diğer taraftan Türkiye ve Çin arasında işbirliği için bir araya geliyoruz. Sadece Türkiye ve Çin değil, stratejik konum nedeniyle Afrika, Orta Doğu, Avrupa için görüşmeler yapıyoruz. Komisyondaki arkadaşlarımızın hepsi ziyaretten memnunlar. Dünyada büyük bir yarış var. Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük gayret var. Türkiye ihracatını 250 milyar doların üzerine çıkarmış bir ülke. Türkiye'nin kabiliyetleriyle Türkiye'yle beraber hareket etmek isteyen hangi ülkeler varsa biz bu işbirliklerini geliştirmek için buradayız. Çin Türkiye'ye ilgili. Resmi temaslar artmaya devam edecek. Burada ziyaret ettiğimiz Shenzen yönetimi Türkiye'ye gelecek. İlişkileri geliştirerek Türkiye ve Çin'in kazanacağı işler için inşallah yol haritalarımızı çıkaracağız.

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"TÜRKİYE BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI"

Bizim aslında gri listeye girmemiz haksız bir karardı. Biz dünya kurallarına riayet eden şeffaf ekonomi yönetimi olan ülkeyiz. O listede olmamız doğru bir karar değildi. Gerekli değerlendirmeler yapılarak gri listeyle ilgili atılması gereken ilave adımlarla ilgili adımlarla ekonomik sistemin ne kadar doğru sistem olduğunu kanıtlamış oldular. Türkiye dünyaya tam entegre ve şeffaf sistemde çalıştığını gösteriyor. Yatırımcılar çok rahat şekilde ülkemize gelecekler. Türkiye'yle işlem yaptığımda karşıma çıkar mı endişesi olmadan yatırıma gelecekler. Bu karar bizim açımızdan oldukça önemli. Türkiye'nin risklerini de azaltmış olacak. CDS rakamlarına baktım şu anda 274'lerde, son zamanlarda gördüğümüz en düşük CDS rakamı. Risk primleri düşüyor. Son dönemde Türkiye'ye artan yatırımcı ilgisinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Türkiye bölgesinin parlayan bir yıldızı, Türkiye'ye yatırım yapan şirketler hem kazanıyor hem kazandırıyorlar. Yeni şirketleri ülkemizde göreceğiz, Türkiye'ye yatırım yapmak kazandıran bir husus.

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Huawei Türkiye'de 22 yıldır bulunan bir şirket. Aynı zamanda Türkiye'de geliştirdiği teknolojileri dünyanın her tarafına Türkiye'den satan bir firma. Önümüzdeki döneme ilişkin yeni işbirliği alanları düşünülüyor. Enerji depolama, mobilite, elektrikli araçlarla ilgili işbirliği önerileri var. Hükümetimizin burada yapması gereken kararlar neyse onlarla ilgili bilgilendirmelerimizi yapacağız. Bu bölge büyük teknoloji firmalarının olduğu bölge. Buranın Türkiye'ye olan ilgisi beni memnun etti.

Türkiye'de otonom sürüş teknolojisi çalışan firmalarımız var. Togg'un bu alanda çalışmaları var. İşbirliği alanları çok yaygın. 5G'ye entegre olmuş bir şehir. Türkiye 5G'yi geliştirmeye çalışan bir ülke. Türkiye'nin pozisyonu dünyanın en avantajlı konumunda diyebiliriz. Biz hem doğu hem batıyı üretim ve teknoloji yarışında iletişim kurabilen bir ülkeyiz. Türkiye olarak bu konumumuzu değerlendirip kazan kazan esasına göre neler yapabiliriz. Bunun Çin farkında. AB pazarının farkında. Aynı zamanda dış ticarete baktığımızda çok ciddi geliştiğini görüyoruz. Sadece Çin'den ithal eden bir ülke değil. Türkiye'de marka oluşturup saat üretimi yapan firmalarla da bir araya geldik.

Şu anda Türkiye'nin bankacılık sistemi dünyayla entegre olduğunu kanıtlamış oldu. Bankacılık işlemlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadan Türkiye oyuncu olmaya devam edecek. Yabancı yatırımcılar için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

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