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VakıfBank’tan 40 milyar TL’lik yeni kredi paketi

22.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme :
VakıfBank’tan 40 milyar TL’lik yeni kredi paketi | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla bir yenisini daha ekledi.

Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.

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Sektörde bir ilk olarak, "TCMB politika faiz oranına endeksli" şekilde kullandırılacak "Çıpa Kredisi" faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Ayrıca kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak.

"ÜRETİM VE YATIRIMLARA ARA VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Açıklamada bankanın yeni ürününe ilişkin açıklamaları yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi.

Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, "Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, yeni kredi paketiyle imalatçılara da ihracatçılara da omuz vermeyi amaçladıklarını, firmaların üretimlerine ve yatırımlarına faizlerin düşmesini bekleyerek ara vermesini ve ülkenin zaman kaybetmesini istemediklerini istediklerinin altını çizdi..

“SEKTÖRDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, yeni kredi paketinin TCMB politika faizine endeksli olarak kullandırılacağını ve TCMB politika faizi düştükçe, kredi faiz oranının da düşeceğini, kredinin bu yönüyle sektörde bir ilk olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Başta imalatçı ve ihracatçı firmalarımız olmak üzere işletmelerin kullanımına sunacağımız yeni kredi paketimiz, 2 milyar dolar ve 25 milyar TL olmak üzere toplam 40 milyar TL büyüklüğünde olacak. TCMB politika faizine endeksli kredimizin başlangıç faiz oranını yıllık yüzde 17,75 olarak belirledik. Paketimiz 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmalarımızın ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek."


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