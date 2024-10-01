Uzmanlardan Apple'a uyarı: iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı

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9 Eylül'de Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 16 serisini duyurdu. Yeni çıkan telefon serisi 20 Eylül'de raflardaki yerini alırken ünlü teknoloji analiz kuruluşları da iPhone satışları ile ilgili verilerini paylaşmaya başladı.

CNN haberine göre TF International Securities'den Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun blog yazısına göre, iPhone 16, raflardaki yerini alana kadar gerçekleşen ön siparişlerin ilk haftasonunda tahmini olarak sadece 37 milyon adet sattı. Yazıya göre bu rakam geçen yılın aynı dönemine piyasaya sürülen iPhone 15'e kıyasla %12'den fazla düşüş anlamına geliyor. Özellikle, daha yüksek fiyatlı iPhone 16 Pro cihazlarına olan talep, iPhone 15 lansmanına kıyasla bir önceki yıla göre keskin bir düşüş gösterdi.

Wedbush analisti Dan Ives ise ilk hafta ön satışların yaklaşık 40 milyon birim olduğunu tahmin etti. CFRA Research teknoloji analisti Angelo Zino da ön sipariş satış verilerinin ilk haftasonunun bir önceki yıla göre düşüşe işaret ettiğini söyledi.

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Bir diğer konu ise ön satışlarda pahalı iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri yerine daha uygun fiyatlı iPhone 16 ve Plus modellerinin tercih edilmiş olması. Uzmanlar, daha ucuz modellerin tercih edilmesinin Apple'ın gelirlerinin azalmasına yol açabileceğini işaret ediyor.

OLUMLU VERİLER DE VAR

Ancak olumsuz veriler yanında olumlu veriler de yok değil. T-Mobile CEO'su Mike Sievert, ön satışların ilk haftasının ardından, operatörün geçen yıl iPhone 15'ten daha fazla iPhone 16 sattığını söyledi. Apple ise satış rakamlarını gelecek ay açıklanacak kazanç raporuna kadar duyurmayacak.