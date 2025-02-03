Uygun fiyatlı model atağı

Haberin Devamı

Geçen yıl 125. yılını kutlayan Stellantis çatısı altındaki İtalyan marka Fiat’ta yaşanan gelişmeler, Türkiye pazarını da çok yakından ilgilendiriyor. 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla düşen satışlarına rağmen dünya çapında 1.2 milyon araç satışı gerçekleştiren Fiat, Stellantis bünyesindeki markalar arasında “en çok satan” olma unvanını pekiştirmişti. Bu dönemde, Fiat’ın Brezilya ve Türkiye pazarlarındaki liderliği sürmüş ancak Avrupa genelinde yüzde 20’ye varan kayıp yaşamıştı. Marka şimdi yeni stratejisinin ilk ürünü olan B segmetindeki uygun fiyatlı Grande Panda ile başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarında önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Fiat CEO’su ve Stellantis CMO’su Olivier Francois, Grande Panda’nın Fiat’ın küresel çapta en çok satan modeli olabileceğini söylüyor.

Haberin Devamı

‘AVRUPA BİZİM YÜZDE 40’IMIZ’

Geçtiğimiz hafta Fiat’ın davetiyle katıldığımız İtalya’nın Torino kentindeki tarihi Lingotto fabrikasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Francois, “Avrupa pazarı bizim yüzde 40’ımızı temsil ediyor. Tamamen küresel bir markayız ve bu sayede karmaşık geçen 2024 yılını güvenli bir şekilde tamamlayabildik. Bu dönemde Stellantis’in bir numaralı markası olarak konumumuzu teyit ettik” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BAŞARI HEDEFİ

A ve B segmenti otomobillerin Avrupa’da büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Francois, “Yeni Grande Panda, B segmentine dönüşümüzü temsil ediyor. Evet, belki yeni bir Punto Avrupa pazarı için iyi bir cevap olabilirdi ancak biz küresel olacağız. Bu yüzden Grande Panda’yı dünyanın her yerinde satışa çıkarabileceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Grande Panda modeliyle sadece Avrupa’da değil, Asya, Latin Amerika ve diğer pazarlarda da önemli başarılara ulaşmak istediklerini kaydeden Olivier Francois, ikonik İtalyan tasarımı, güçlü SUV çizgileri ve zengin donanım özellikleri sayesinde Grande Panda’nın dünya çapında önemli satış adetlerine ulaşabileceğini, “Grande Panda, Fiat’ın DNA’sını taşıyan, pratik, ulaşılabilir ve geniş kitlelere hitap eden bir model. Bu yönüyle küresel ölçekte büyük bir başarı yakalayacağına inanıyoruz” sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

YENİ ‘BURSALI’ YANITI: ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ









FIAT CEO’su Olivier Francois, sunumunda üretimi sona eren Fiat modellerini “zor vedalarla baş etmek” başlığıyla hatırlattı. Bu modeller arasında Bursalı Egea (Tipo) ve Fiorino da vardı. Francois, “Bu araçlar geçen yıl altı, yedi ay boyunca satışa sunulmadı. Bu durum Avrupa operasyonlarımızı etkiledi” dedi. Francois, “2025’te üretimi bitecek Egea yerine Bursa’ya yeni bir model gelecek mi?” sorumu ise “Üzerinde çalışıyoruz” şeklinde yanıtladı. Bilindiği üzere, Fiat’ın yeni ürün ailesinin ilk modeli olan Grande Panda’nın Pick-Up, SUV ve Fastback versiyonları da 2027’ye kadar tanıtılacak.

Haberin Devamı

YAZ AYLARINDA SATIŞA ÇIKACAK

STELLANTIS’in Smart Car platformu üzerinde yükselen Grande Panda, Torino’daki FIAT Centro Stile’de (FIAT Tasarım Merkezi) tasarlandı ve 80’lerin ikonik Panda’sından ilham aldı. Elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilen Grande Panda’nın elektrikli versiyonu; 44 kWh’lık batarya paketiyle 320 km menzil sunuyor ve 83 kW (113 beygir) güç sağlıyor. Hibrit versiyon ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor. Avrupa’da hibrit versiyon yaklaşık 19 bin Euro, elektrikli versiyon ise 25 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Modelin hibrit versiyonunun “Pop” isimli en baz donanım seviyesi ise 16 bin 950 Euro fiyatla Avrupa’nın en uygun fiyatlı modellerinden birisi oluyor. Grande Panda’nın ülkemizde elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle, La Prima ve Icon donanım seviyelerinde; yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DE ÇİNLİLERLE REKABET EDECEKLER

2025’te Türkiye’ye gelecek tek uygun fiyatlı otomobil modeli Grande Panda olmayacak. Toplamda 7 yeni ekonomik otomobil modeli bu yıl Türkiye’de satışa çıkacak. Citroen’in C3 ve C3 Aircross modelleri yılın ilk yarısında satışa çıkacak. Yine Stellantis’in Smart Car platformunu kullanan Opel Frontera da 2025’in ilk yarısında gelecek ve uygun fiyatlı seçenekler arasındaki yerini alacak. Diğer yandan,

Güney Koreli üretici Hyundai’nin Inster ve Inster Cross modelleri ile Renault’un yeni 5 modeli, Çinlilerle rekabet edecek uygun fiyatlı otomobiller olarak 2025’in ilk yarısında Türk tüketicisiyle buluşacak.