UTTS’ye kayıt süresi uzatıldı

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UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Dün yayımlanan yeni tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak ötelendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için, 31 Aralık 2024’e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

TAŞIT SAHİBİ İÇİN AVANTAJLAR

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırılması halinde, TTB siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak. Montaj işlemini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek.

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1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde ise 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek.

Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri vb. tarafından TTB taktırılması zorunluluğu var. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorundalığı bulunmuyor.

İSTASYON İŞLETMESİ İÇİN ŞARTLAR

31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırılması halinde, 2024 hizmet bedeli geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu süre zarfında, ceza uygulanmayacak.

1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı hizmet bedeli ödenecek. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu nedenle yaptırım uygulanmayacak. Son tarih olan 31 Ocak 2025 sonrası yaptırımlar:

31 Ocak 2025’e kadar kayıt yaptırmayanlar yakıt harcamalarını gider gösteremeyecek. Donanım kurulumlarını tamamlamayanlar, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

DÜZENLEMEYLE NELER DEĞİŞTİ

- Sıfır araçlar için zorunluluk: 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek.

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- Tek tip TTB kullanımı: Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek.

- Esneklik ve kullanıcı avantajları: TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

- Firmalara Taşıt Tanıma Sistemleri için yüzde 50’ye kadar amortisman oranını seçebilme imkânı sağlanarak UTTS kapsamında yapılacak harcamaları iki yılda gider yazma hakkı getirildi.