UTTS’de istasyonlara kolaylık getiriliyor

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Buna göre akaryakıt istasyonları, hizmet bedelini yılda bir kez yerine, 5 yılda bir ödeyerek sistemi kullanmaya devam edecek. Ayrıca istasyonlardaki mevcut taşıt tanıma sistemleri, UTTS ile uyumlu cihazlarla bedelsiz olarak değiştirilecek. Darphane yönetiminin, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş ile görüşmesi sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin TL tutarındaki hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması karara bağlandı. İstasyonların başvuru sürecini hızla tamamlaması konusunda görüş birliğine varıldı. Yükümlülüğü bulunan tüm istasyon ve taşıtların 30 Nisan 2025’e kadar UTTS donanımlarının montaj işlemlerini tamamlama zorunluluğu var.