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Üretimi tasarrufla yaptı fiyatları yüzde 30 indirdi

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#Mobilya#Üretim#Tasarruf
Üretimi tasarrufla yaptı fiyatları yüzde 30 indirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 04:00

1972’den beri mobilya alanında faaliyet gösteren Koleksiyon, önceki gün Tarabya mağazasında yeni ev mobilya markası Medıterra’yı tanıttı. 1.5 yılda hazırlanan koleksiyonla, 45’in üzerinde yeni patentin alındığı yatırımı bir grup gazeteciye anlatan Koleksiyon mobilya kurucusu ve baş tasarımcısı Faruk Malhan, kreasyonlarının sloganlarının ‘yeni ekonomi yüzde 30 indirim’ olduğunu söyledi.

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Çalışmayla önemli bir sorumluluk aldıklarının altını çizen Malhan, bu sloganı seçmelerinin arkasındaki nedeni ise şu şekilde açıkladı:
“Dünyada yaşanan enflasyon ile Türkiye ekonomisine çok ciddi bir baskı var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Devletin finansal politikaları maliye uygulamaları ile bunun düzelmesi kolay değil. Buna katılımlar gerekiyor. Biz de kendi bünyemizde yeni markamızın fiyatlarını yüzde 30 indirerek buna katkıda bulunacağız. Bunun Türkiye için de bir işaret olacağını düşünüyoruz.”

'KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDİK’

Söz konusu indirimi nasıl yaptıklarına ilişkin ise Malhan, “Bunu nasıl yaptık derseniz eğer, biz bunu süreç ve verimlilik çalışmalarıyla eski daha bonkör zamanların daha bonkör harcamaların yerini daha tasarruflu bir döneme geçerek başardık” ifadelerini kullandı. Verimliliğe odaklandığını ifade eden Malhan, “Mevcut kaliteyi nasıl yukarı taşırız diye baktık. Bu noktada önemli teknik ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Pazarı büyütürken, kaliteyi artırırken tasarımsal değerden ödün vermedik. ‘Yeni ekonomi’ bir katma değerdir” değerlendirmesinde bulundu.

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#Mobilya#Üretim#Tasarruf

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