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Üniversite öğrencilerine 2 aylık kredi ve burs ödemesi yapılacak

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#Kredi#Burs#Big Para
Üniversite öğrencilerine 2 aylık kredi ve burs ödemesi yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 11:06

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde 2 aylık ödeme alacağını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler, öğrencilerin hesabına yatırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ilk defa burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

ÖDEMELER BAŞLADI

Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olan öğrencilere 18 Kasım'da, '2' olan öğrencilere 19 Kasım'da, '4' olan öğrencilere 20 Kasım'da, '6' olanlara 21 Kasım'da, '8' olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs/kredi ödemesi yapılacak. Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek. 2024 yılı burs/kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL üzerinden 2 aylık burs/kredi ödenecek.

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#Kredi#Burs#Big Para

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