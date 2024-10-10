Unilever'den Rusya açıklaması

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Unilever Üst Yöneticisi Hein Schumacher, yaptığı açıklamada, şirketin Rusya'daki yan kuruluşunu parfüm, kozmetik ve ev ürünleri üreticisi olan Rus şirketi Arnest Group'a sattığını belirtti.

Unilever'in Rusya'daki tüm faaliyetleri ve ülkedeki dört fabrikasının yanı sıra Belarus'taki işlerinin de satışa dahil edildiğini kaydeden Schumacher, "Geçtiğimiz yıl boyunca, Unilever Rusya şirketini potansiyel bir satış için dikkatle hazırladık. Satışın tamamlanması, Unilever Rusya'nın, ülkedeki varlığını sona erdiriyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, satışın koşul ve detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Unilever, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Rusya'dan çekilmediği için eleştirilmişti.