Unico Sigorta'dan 106 milyon TL toplam kar | Ekonomi Haberleri

Unico Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, "Şirketimiz pandemi nedeniyle dünyanın krizle boğuştuğu bir senede 2019 yılı sonunda 515 milyon TL olan prim üretimini 2020 yılı sonunda 745 milyon TL'ye taşıyarak yüzde 45'lik büyümeye imza attı" dedi.

Unico Sigorta, 2020 yılında 14,7 milyon TL teknik kar, 106 milyon TL toplam kar ve 745 milyon TL brüt prim üretti. Şirket açıklamasına göre, 1988 yılından beri sigortacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Unico Sigorta, yıl başında yönetim kadrosunu değiştirerek yeniden yapılandı. Şirket, sergilediği ekip çalışması, geliştirdiği acente ilişkileri, sunduğu ürün ve hizmetlerle ve başarıda en büyük pay sahibi olan çalışanlarının desteği ve iş ortaklarının katkısıyla 2020'de başarıya imza atarak karlılıkta 106 milyon TL'ye ulaşırken, öz sermaye yeterlilik oranında ise yüzde 104'lük bir sonuç elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, 2020 yılında yaşanan değişimle birlikte iş yapış şekillerini de daha çağdaş, müşteri ve acente odaklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren insan merkezli çalışmalarımızla sektörde farklılaşmaya çalıştık. Önce insan diyerek çıktığımız yolda her bir Unico Sigorta çalışanına teşekkür etmek isterim. Onlar olmasa bu başarı da olmazdı. Yaptığımız köklü değişiklikler sayesinde sektörün çok üzerinde büyümeyi başardık. Bir başka başarılı sonuç ise prim üretiminde görüldü. Şirketimiz pandemi nedeniyle dünyanın krizle boğuştuğu bir senede 2019 yılı sonunda 515 milyon TL olan prim üretimini 2020 yılı sonunda 745 milyon TL'ye taşıyarak yüzde 45'lik büyümeye imza attı. Unico Sigorta olarak hem paydaşlarımız hem de ülkemiz için yüksek katma değer üretmeye 2021 yılında da devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİMİZ HAVACILIK SİGORTASINDA SEKTÖRDE 4. BÜYÜK OYUNCU HALİNE GELDİ'

Yönetim anlayışındaki ve stratejilerdeki değişim sayesinde bireysel sigortacılık ürünlerinden kurumsal sigortacılık ürünlerine doğru bir artış yaşandığını aktaran Demir, 'Kurumsal portföylerin ağırlığı bu yıl yüzde 50’ye yaklaştı ayrıca kurumsal ürünlerde geçen seneye göre 3 katına yakın büyüme elde edildi. Ayrıca 2020’de bireysel kaskoda geçen seneye göre yüzde 32 büyüme görüldü ve havacılık sigortalarında ilk poliçemizi 2020’de kesen şirketimiz kısa sürede bu alanda sektörde 4. büyük oyuncu haline geldi. Tüm iş ortaklarımızın yararlanacağı kampanya çalışmalarında da strateji değişikliğine gittik. Unico Sigorta olarak bu kampanyaları sürekli hale getirdik. Artık acentelerimizle birlikte kazanıyor, bize kazandıran acentelerimize ek gelir sağlıyoruz. Biliyoruz ki bu zor zamanda herkes elini taşın altına koymalı ve birbiriyle paylaşmayı öğrenmeli. Ancak bu şekilde bu zor süreci ardımızda bırakabileceğimizi düşünüyoruz. 2020 yılında Unico Sigorta ekibi olarak, dağıtım kanallarının gelir seviyesini artırma, hizmet kalitesinin devamlılığını sağlama ve önümüzdeki dönemde rekabet etme yönünde önemli yapısal değişikliklere imza attık.' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamada yer alan bilgilere göre, Unico Sigorta, yıl boyunca gösterdiği performansla 2020 yılını yüzde 45'lik büyüme ile sektördeki ilk 20 şirket arasında 'en fazla gelişim gösteren şirket' olarak kapattı. 2020 yılı genelinde sigorta sektörünün ilk 20 şirketi yüzde 17,3 büyürken tüm sektörün büyüme ortalaması yüzde 17,73 oldu. Unico Sigorta ise yüzde 45'lik büyüme ile yılı kapatırken sektör sırlamasında da 4 sıra yükseldi ve yüzde 0,89 olan pazar payı yüzde 1,09'a çıktı.

Aynı dönemde şirket bölge yapılanmasını da tamamlayarak İstanbul, Ege, İç Anadolu ve Güney Marmara olmak üzere 4 olan bölge sayısına, 2020 yılında Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Batı Marmara ve Antalya olmak üzere 5 yeni bölge daha ekledi. 2019 yılı sonunda 45 ilde olan varlığını 2020 yılında 70 ile çıkartıp 1.352 acenteye ulaşan Unico Sigorta, bireysel sigortalar satabilme konusundaki coğrafi yaygınlığını da genişletmiş oldu. 2020 yılında genel gider oranını da düşürmeyi hedefleyen şirket 2019 yılı sonunda yüzde 20 seviyesinde olan genel gider rasyosunu 2020 sonunda yüzde 13'e düşürerek bu alanda sektör ile rekabet edebilir bir seviyeye geldi. 2021 yılı trete yenilemesinde sertleşen reasürans piyasasına rağmen reasürans maliyetlerini yüzde 34 optimize ederek, reasürans tretesini Munich Re ve Everest Re liderliğinde tamamı Standart and Poors A seviyesinde 'ratingi' olan şirketler ile tamamladı.

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