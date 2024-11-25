Uni Credit'ten, İtalyan rakibi Banco BPM'ye teklif

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UniCredit, İtalyan rakibine 10 milyar euro (10,5 milyar $) değer biçerek Banco BPM'yi satın almayı teklif ettiğini duyurdu.



Bankaya göre, anlaşma tamamlanırsa piyasa değeri açısından Avrupa'nın en büyük üçüncü kredi kuruluşu ortaya çıkacak.



UniCredit, anlaşmanın “İtalya'daki iki grubun potansiyellerinin tam olarak geliştirilmesine ve bunun sonucunda sağlam bir pan-Avrupa kuruluşunun daha da güçlendirilmesine olanak sağlayacağını” söyledi.



UniCredit'in teklifi, Banco BPM'nin Cuma günkü hisse fiyatı üzerinde yüzde 0,5'lik bir primi ve 6 Kasım'daki hisse fiyatına göre yüzde 14,6'lık bir primi temsil ediyor.