  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri açıklandı
‹ Önceki Haber Kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 arttı Kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 arttı Sonraki Haber › Borsa İstanbul'a iki yeni endeks geliyor Borsa İstanbul'a iki yeni endeks geliyor

Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri açıklandı

18.11.2022 - 14:06 | Son Güncelleme :
Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 255,7 milyar dolar iken 2022 Eylül sonunda eksi 224,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. 2022 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 294,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,5 oranında azalışla 519,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 255,7 milyar dolar iken 2022 Eylül sonunda eksi 224,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında azalışla 107,0 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,0 oranında artışla 127,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,8 oranında artışla 53,0 milyar dolar oldu.

##$HABER_1475273$##

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 16,1 oranında azalışla 119 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,9 oranında azalışla 84,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında azalışla 17,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 61,6 oranında azalışla 1,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,7 azalışla 41,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artarak 315,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 38,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 20,8 oranında artarak 11,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,5 oranında azalarak 59,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 97,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.527 Değişim: 0,43% Hacim : 81.440 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.457 18.11.2022 Yüksek 4.556
Açılış: 4.466
18,6096 Değişim: 0,08%
Düşük 18,5265 18.11.2022 Yüksek 18,6312
Açılış: 18,595
19,2350 Değişim: -0,33%
Düşük 19,2067 18.11.2022 Yüksek 19,3623
Açılış: 19,2993
1.046,59 Değişim: -0,61%
Düşük 1.045,63 18.11.2022 Yüksek 1.058,37
Açılış: 1.052,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.