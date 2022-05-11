  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ülker ilk çeyrek finansallarını açıkladı
‹ Önceki Haber Piyasaların gözü bu veride! Dakikalar kaldı Piyasaların gözü bu veride! Dakikalar kaldı Sonraki Haber › Koç Holding'den 152,1 milyar TL konsolide gelir Koç Holding'den 152,1 milyar TL konsolide gelir

Ülker ilk çeyrek finansallarını açıkladı

11.05.2022 - 13:14
Ülker ilk çeyrek finansallarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk çeyreğinde cirosunu 5,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 oldu.

Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini devam ettirdi. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 5,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi’nin üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla ve yatırımlarıyla ülkemize katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şirketin performansıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Pandeminin etkisi azalarak da olsa devam ediyor. Küresel ekonomilerdeki dalgalanmaları, girdi maliyetlerindeki artışları, tedarik zincirindeki ihtimal riskleri, bölgedeki savaş ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güçlü ve proaktif risk yapımız, her senaryoya karşı hazırlıklı çevik yapımız, geniş coğrafyalardaki iş gücümüz ve stratejilerimizin ışığında başarılı yönetimimizle şirketimiz 2022’nin ilk çeyreğini 5,9 milyar TL ciroyla kapattı.”

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Türkiye’de, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya, Suudi Arabistan, Mısır ve Kazakistan gibi faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda pazardaki güçlü konumların ve istikrarlı büyümenin devam ettiğini dile getiren Buyurgan, “Trendleri ve talepleri dikkate alarak, son iki yılda Türkiye’de 150’nin üzerinde yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk. Türkiye’deki fabrikalarımız, tüm atıştırmalık işimizin üretim ve ihracat üssü haline geldi. Türkiye’de üretip dünyanın dört bir yanındaki 100’ü aşkın ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Liderliğimizden, markalarımızdan aldığımız güçle, paydaşlara katkı sağlayarak istikrarlı büyüme stratejimizi bu yıl da devam ettireceğiz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.473 Değişim: -0,68% Hacim : 21.603 Mio.TL Son veri saati : 15:17
Düşük 2.468 11.05.2022 Yüksek 2.501
Açılış: 2.498
15,3166 Değişim: 0,46%
Düşük 15,2421 11.05.2022 Yüksek 15,3880
Açılış: 15,2463
16,1289 Değişim: 0,29%
Düşük 16,0616 11.05.2022 Yüksek 16,2682
Açılış: 16,0825
912,03 Değişim: 1,07%
Düşük 900,64 11.05.2022 Yüksek 914,68
Açılış: 902,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.