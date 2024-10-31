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Ulaşım ve banka tek karta giriyor

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türkiye Kart#Ulaşım
Ulaşım ve banka tek karta giriyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım, otopark, banka gibi işlemlerini tek kartta birleştirmeyi hedefleyen “Türkiye Kart” projesinde ilerleme sağladıklarını açıkladı.

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Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye’de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan “Türkiye Kart” projesine ilişkin açıklama yaptı. Hâlihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.

 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Türkiye Kart#Ulaşım

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