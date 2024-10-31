Ulaşım ve banka tek karta giriyor

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Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye’de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan “Türkiye Kart” projesine ilişkin açıklama yaptı. Hâlihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.