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Ukrayna Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı

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#Borsa#Bist#Big Para
Ukrayna Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 16:06

Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskı nedeniyle politika faizini 50 baz puan artırdığını duyurdu.

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Ukrayna Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun son aylarda beklenenden daha hızlı bir oranda arttığı kaydedildi.

Enflasyon oranının kasımda yüzde 11,2'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu oranın gelecek aylarda da artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonist baskıya karşı koymak ve döviz piyasasını daha istikrarlı hale getirmek için politika faizinin 50 baz puan artışla yüzde 13,5'e çıkartıldığı bildirildi.

Banka son olarak haziranda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 13'e çekmişti.

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#Borsa#Bist#Big Para

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