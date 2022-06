Ukrayna ile indirimli tahıl anlaşması | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul’da bu hafta Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Millet (BM) temsilcileriyle planlanan 4’lü zirve ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaretiyle tarım koridorunda istikşafi görüşmelerin başlayacağını söyledi. Kirişci, Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındığını açıkladı. Bakan Kirişci, “Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; son günlerin en çok konuşulan konuları arasında Ukrayna ile oluşturulması planan ‘tahıl koridoru’ yer alıyor. Henüz durum ‘tahıl koridoru’ durumu netleşmese de bir grup gazeteciyle Kızılcahamam’da sohbet eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için yürütülen diplomasi trafiğini şu sözlerle anlattı:

“Ukrayna ile görüşmelerimiz devam ediyor. ‘Free on board’ (FOB) yani gemi güvertesinde teslimden yüzde 25’ten daha aşağıya tahıl verme konusunda mutabakatımız var. Ancak güvenlik ve ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Bizim de burada Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor. BM’nin gözetiminde de o görüşmeler devam ediyor. İstanbul’da bu hafta bir görüşme yapacağız. Ayın 8’inde Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov geliyor. Bu görüşmeleri ‘istikşafi’ görüşme’ olarak nitelendirebiliriz.

KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ukrayna’ya ’Siz bu ürünleri dışarı çıkarabilirsiniz’ diyoruz. Koridor açıldığında Rusya size saldırmayacak. Ukrayna şu anda ihraç edebileceği limanlarda kendini mayınlarla koruyor. ‘Bu mayınların temizlenmesi halinde Rusya bana saldırabilir’ endişesi taşıyor. Biz de ‘Rusya’ya bu ürünler çıkana kadar lütfen saldırmayın. Siz de sözünüzde durun. Bunlar bu ürünü çıkarsın’ diyoruz. Çünkü dünyanın da ticarete ihtiyacı var. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında köprü olmaya çalışıyoruz.”

ETTE ARTIŞ GERİLEDİ

Bakan Kirişci et fiyatlarındaki artış ile ilgili ise, “Et fiyatlarındaki artış şu anda geriledi. 120 liraya kadar çıkmış olan et fiyatları şu anda geriledi. Ciddi bir gerileme var. Üreticinin elbette kendine göre maliyeti var. Tüketici de var. Bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Çünkü enflasyon denilen şeyden en çok etkilenen çiftçilerimiz. Örgütlü olmadıkları için. Çiftçi kesiminin böyle bir organizasyon kabiliyeti yok. Enflasyon en çok onları ezer. Petrol, doğalgaz, gübreden kaynaklı. İlaç 3 katına çıktı. Yüzde 106 arttı. Bunun gübredeki karşılığı yüzde 228, mazottaki karşılığı yüzde 208 ve yemdeki karşılığı yüzde 107 artış. Fiyatlar da artıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘VERİMLİLİK SORUNU VAR’

Edinilen bilgiye göre et fiyatlarındaki artış Bakan Kirişci’nin Kızılcahamam’da milletvekilleri ile yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Kirişci toplantıda hayvan sayısının Türkiye’de yeteri kadar fazla olduğunu söylemesi üzerine, bir milletvekilinin hayvan sayısının fazla olmasına rağmen et fiyatlarının neden yüksek olduğunu sorduğu öğrenildi. Kirişci’nin ise bu soruya, “Hayvan sayımız fazla ama verimlilik sorunumuz var. Yem gibi bir çok etken çok pahalı bu da çiftçiyi etkiliyor. Et fiyatında şu an ciddi düşüş var” dediği belirtildi.

Bakan Kirişci, tarımsal ürünlerde yüzde 85 oranında cari fazla verildiğini aktarırken, “Biz buğday ithal ediyoruz ama onları işleyip satıyoruz. Türkiye’de en fazla cari fazla verdiğimiz en önemli alanlardan biri oluyor. Bu Türkiye’nin hala kendi kendine yeten bir ülke olduğunu ifade ediyor” ifadelerini kullandı. Kirişci, üreticiyi zora sokan gübre konusunda ise çok ciddi yatırımcıların olduğunu, kısa sürede birkaç farklı girişimciyle bu işi halledeceklerini dile getirdi.

‘YÜZDE 70’İNİ DEVLET KARŞILIYOR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı sunumda, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide çok ilerlediğini belirtti. Dünyada doğal gaz fiyatlarının neredeyse dolar bazında 5 kat arttığını söyleyen Dönmez, şu anda hala her bir hanenin doğalgaz faturasının yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını, hanelerde senelik 12 bin, iş yerlerinde ise 7-8 bin lira katkının olduğunu ifade etti. Sönmez ayrıca, Avrupa’ya göre hala en ucuz gazın Türkiye’nin verdiğini kaydetti. Bakan Nebati’nin de petrol fiyatlarının yaşanabilecek muhtemel artışların yıl sonuna kadar pompa fiyatlarına yansıtılmaması ile ilgili bir irade olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

