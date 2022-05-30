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Ukrayna’daki Türk şirketlerden yardım çağrısı

30.05.2022 - 09:44
Ukrayna’daki Türk şirketlerden yardım çağrısı | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın askeri müdahalesi öncesinde birçok hammaddeyi Türk pazarlarından temin eden yatırımcılar, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yardım talebinde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; ticari diplomasi görüşmelerinde firmaların yaşadığı sıkıntılar masaya yatırılırken, hammadde ve üretim girdilerini kaybeden firmaların mağduriyetinin giderilmesi için neler yapılabileceği değerlendirildi.

Ukrayna’da savaşın başlamasının ardından tedarik sıkıntısı çeken firmaların sorununun çözülmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler hızlanırken, Ukrayna’da iş yapan firmalarla temasa geçilerek, savaş döneminde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri tek tek sıralandı. Ülkede bulunan Türk yatırımcılar mağdur olduklarını ve tedarikte sorunlar yaşadıklarını kaydetti.

TEDARİK SIKINTISI

Yatırımcılar, gerekli hammadde ve üretim girdilerinin büyük çoğunluğunu Türkiye’den temin ettikleri için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Tedarik zincirlerinin işlevini kaybetmesi nedeniyle zarar gördüklerini dile getiren firmalar, üç aylık dönemde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için destek talebinde bulundu.

İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Ukrayna’da sayıları bine yaklaşan Türk firmalarının gündeme getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri için yol haritası oluşturuldu. Türkiye ile Ukrayna arasında 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin en az zararla atlatılması ve üretim süreçleri durma noktasına gelen firmaların yaşadığı tedarik sıkıntısının çözülmesi için önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılması planlanıyor. Türk yatırımcıların Ukrayna’da başta tekstil ve müteahhitlik hizmetleri olmak üzere yaklaşık 7-8 milyar dolarlık iş hacmine sahip oldukları belirtiliyor.

TAHIL ÜRÜNLERİ İÇİN ‘KORUYUCU’ KORİDOR

Yaklaşık 100 güne ulaşan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, son dönemde tüm dünyayı küresel bir gıda krizinin eşiğine de getirdi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna dışına çıkarılamayan tahıl ürünleri için başta İngiltere olmak üzere, NATO üyesi ülkelerin devreye girebileceği belirtilmişti. Odessa’ya ‘koruyucu’ bir koridor oluşturulması önerisiyle, Ukrayna’nın dünyanın ihtiyaç duyduğu tahıl ihracatını hayata geçirmesi amaçlanıyor.


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