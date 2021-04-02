‹ Önceki Haber Akkuyu'da son ünitenin temeli 2022'de atılacak Akkuyu'da son ünitenin temeli 2022'de atılacak Sonraki Haber › Bitcoin 60 bin doların üzerini gördü Bitcoin 60 bin doların üzerini gördü

UİB'in ihracatı 3 milyar dolar oldu

02.04.2021 - 11:55
UİB'in ihracatı 3 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri, üyesi firmalar mart ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden (UİB) yapılan açıklamaya göre, üye firmaların geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 27,5 milyar dolar oldu. Birliğin mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 3 milyar dolara çıktı.

Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk artışla 2 milyar 543 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı, 23 milyar 133 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28'lik artışla 109 milyon 443 bin dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, 1 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşti.

##$HABER_1469050$##

Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 81 milyon 89 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemde dış satımı 783 milyon 457 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı 19 milyon dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı 9 milyon 720 bin dolar olarak kaydedildi.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı, 243 milyon dolar oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatımızdaki artış trendi devam ediyor. Mart ayında yüzde 40'lık artışla önemli bir ivme yakaladık. Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen üyelerimiz, istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyonla ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir gayretle çalışmakta ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,21% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 1.424 02.04.2021 Yüksek 1.439
Açılış: 1.435
8,1556 Değişim: 0,62%
Düşük 7,9826 02.04.2021 Yüksek 8,1652
Açılış: 8,1056
9,6112 Değişim: 0,21%
Düşük 9,4208 02.04.2021 Yüksek 9,6162
Açılış: 9,5906
454,85 Değişim: 0,86%
Düşük 445,52 02.04.2021 Yüksek 454,93
Açılış: 450,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.