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UİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 21 arttı

03.06.2022 - 17:04
UİB’in mayıs ayı ihracatı yüzde 21 arttı | Ekonomi Haberleri

UİB, mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 2 milyar 402 milyon dolarlık ihracata imza attı. UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 31 milyar 175 milyon 871 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), yetkilisi büyük bir ihracat ailesi olduklarını ve gerek Türkiye’ye gerekse Bursa ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. UİB’in çatısı altındaki beş birlik üyesi firmaları ihracatta sergilediği üstün başarıları nedeniyle ödüllerle taçlandırdıklarını dile getiren yetkili, “Son iki yıldır pandemi ve olumsuz etkileri nedeniyle zorlu bir süreçten geçmemize rağmen, üretime ve ihracata devam ediyoruz. Dünyada pek çok sektör bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Küresel iklim krizi ve teknoloji alanındaki gelişmeler, tüm iş yapış şekillerini kökten değiştiriyor. Birlik olarak gelişmelere adapte olma konusunda adımlarımızı atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemiz ve dünyamız için değer üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

OİB'İN İHRACATI MAYIS AYINDA 2 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 1 milyar 968 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 453 milyon 661 bin dolar olarak açıklandı.

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UTİB İHRACATI MAYIS’TA 93 MİLYON DOLAR

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Mayıs ayında, 93 milyon 207 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 430 milyon 237 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB'TEN MAYIS'TA 80 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 80 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 1 milyar 78 milyon 509 bin dolar olarak açıklandı.

UMSMİB'İN İHRACATI MAYIS AYINDA 17 MİLYON DOLAR

Mayıs ayında 17 milyon 262 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 258 milyon 184 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'TEN MAYIS'TA 5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Mayıs ayında 5 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeyse 161 milyon 283 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Mayıs ayı ihracatı ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 5.9 artışla 238 milyon 746 bin dolar olarak açıklandı.


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