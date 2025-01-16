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Ücretli çalışan sayısında artış

Güncelleme Tarihi:

#İşsizlik#Çalışan#TÜİK
Ücretli çalışan sayısında artış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 06:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024’e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Kasım 2023’te 15 milyon 301 bin 629 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024’te yıllık bazda yüzde 2.9 artışla 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0.7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6.3 ve ticaret hizmet sektöründe yüzde 4.3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında  ücretli çalışan sayısı Kasım2024’te, bir önceki aya göre yüzde 0.3 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişim göstermezken, inşaat sektöründe yüzde 0.4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.5 artış kaydetti. 

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#İşsizlik#Çalışan#TÜİK

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