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Ücretli çalışan sayısı arttı

16.09.2024 - 10:24 | Son Güncelleme :
Ücretli çalışan sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl temmuzda 15 milyon 369 bin 599 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe değişmezken (5 milyon 100 bin 115 kişi), inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 yükseldi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,7 YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Alt detaylarına bakıldığında, temmuzda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış görüldü.

 


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