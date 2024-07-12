Ücretli çalışan sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta yıllık yüzde 4.3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.



ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI, MAYIS 2024

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Sektör Ücretli çalışan sayısı Yıllık

fark Yıllık

değişim

(%) Mayıs 2024 Mayıs 2023 B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) 15 669 792 15 030 866 638 926 4,3 B-E-Sanayi 5 072 748 5 041 356 31 392 0,6 B-Madencilik ve taş ocakçılığı 143 415 142 857 558 0,4 C-İmalat 4 724 729 4 694 414 30 315 0,6 D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 138 185 136 878 1 307 1,0 E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 66 419 67 207 - 788 -1,2 F-İnşaat 1 823 929 1 642 048 181 881 11,1 G-N-Ticaret ve hizmetler 8 773 115 8 347 462 425 653 5,1 G-Ticaret 3 345 928 3 232 959 112 969 3,5 H-Ulaştırma ve depolama 1 231 675 1 159 026 72 649 6,3 I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1 309 451 1 204 345 105 106 8,7 J-Bilgi ve iletişim 291 089 285 093 5 996 2,1 K-Finans ve sigorta faaliyetleri 340 495 329 072 11 423 3,5 L-Gayrimenkul faaliyetleri 123 305 119 154 4 151 3,5 M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 662 095 640 017 22 078 3,4 N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1 469 077 1 377 796 91 281 6,6

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.

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