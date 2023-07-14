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Ücretli çalışan sayısı arttı

14.07.2023 - 10:30 | Son Güncelleme :
Ücretli çalışan sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 308 bin 991 kişi iken, 2023 yılı Mayıs ayında 14 milyon 881 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %13,0 ve ticaret-hizmet sektöründe %4,0 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,8 arttı.


 


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