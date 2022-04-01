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Üç yılda 12 milyar liralık yatırım planı

01.04.2022 - 08:55
Üç yılda 12 milyar liralık yatırım planı | Ekonomi Haberleri

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, üç yıl içinde büyük bölümü yurtiçinde olmak üzere, toplamda 12 milyar liralık yeni yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 78 yıl önce, demir çelik ticareti yapan İstikbal Ticaret ile temelleri atılan Borusan Holding’in geçmiş dönem finansal sonuçları ve gelecek dönem planlarına ilişkin bilgi veren Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, geçen yılı 47 milyar lira ciro ile kapattıklarını, 2021’de elde edilen vergi öncesi kârın ise 3 milyar TL olduğunu açıkladı. Anılan cironun yarıya yakını, grubun boru ve çelik yatırımlarından elde edildi. Bu yıla ilişkin ciro hedefi ise 82 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. 2022-24 arası dönemde 12 milyar liralık yeni yatırım hedefi koyan Borusan, söz konusu yatırımın yüzde 80’ini yurt içinde yapmayı planlıyor. CEO Kafadar, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektöründeki yatırımlara ise ağırlık vereceklerini ifade etti.

ABD’DE YENİ FABRİKA

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş nedeni ile petrol ve doğalgaz yatırımları tüm dünyada yeniden büyük önem kazanmış durumda. Özellikle Avrupa ve ABD’nin, Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak için yeni boru hatları projeleri hız kazandı. Bu süreç, petrol ve doğalgazın naklini sağlayan boru üretimi yapan firmalara olan talebi de önemli ölçekte arttırdı. ABD’de faaliyet gösteren Borusan Mannesmann Pipe US’in 2022’deki tüm üretiminin siparişe bağlandığını ifade eden Erkan Kafadar, söz konusu talebin tamamının ise ABD’den geldiğini kaydetti. Kafadar, 50 milyon dolarlık yatırımla yeni bir tesis için kolları da sıvadıklarını kaydetti. Söz konusu yatırımla birlikte, Borusan’ın bu ülkedeki üretim kapasitesi yıllık 400 bin tona ulaşacak.

GRUP 4 ALANA ODAKLANACAK

Borusan’ın 200 yıllık bir şirket olması hedefi ile hareket ettiklerini kaydeden Kafadar, yeni büyüme yaklaşımlarının 4 farklı alanın üzerinden şekilleneceğini kaydetti. Buna göre yenilenebilir enerji, otomotiv, girişimlere yatırım ve iş makineleri alanındaki inovatif çözümler Borusan’ın yoğunlaşacağı alanlar olarak öne çıkıyor. Borusan Holding CEO’su Kafadar, büyüme potansiyeli olan işlere yapacakları yatırımları, kurumsal girişim sermayesi çatısı altında yapacaklarını kaydetti. 2019-2021 döneminde dijitalleşmeye 790 milyon TL yatırım yapan Borusan Holding, önümüzdeki 3 yıl içinde bu yatırım miktarını da ikiye katlamayı hedefliyor.


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