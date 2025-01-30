Üç ülkeden bakanlar zirvesi

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Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2022’de Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başlayan toplantıların, üç kardeş ve müttefik ülkenin ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinde çok büyük ilerlemelere vesile olduğunu vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, üç ülkeden gelen özel sektör mensuplarıyla yatırım ve ticaret forumunun başlatıldığını ifade ederek, “Her üç ülke toplamda 1.5 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi milli hasılaları, 132 milyonu aşan nüfusları ile dünya ve bölge ekonomisi için çok önemli potansiyeller taşımaktadır. Bizim en büyük amacımız, aramızdaki sarsılmaz kardeşliği ticaret ve ekonomik ilişkilerimize tam anlamıyla yansıtarak, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak refahına katkıda bulunmak” dedi.

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BAĞLANTI PROJELERİNİN KATKISI BÜYÜK

Son yıllarda küresel ticaret ve ulaştırma ağlarının, değişen dinamiklerinin üç ülkeyi birleştiren bölgenin, stratejik önemini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

“Başta Hazar geçişli Orta Koridor ve Zengezur Koridoru olmak üzere, bölgesel bağlantı projelerimiz hem bu üç değerli ülkenin ekonomik kalkınmasına hem de Asya ile Avrupa arasındaki ticaret entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacak. Bu kapsamda gerek bu projeleri daha ileri taşıyacak somut adımları tartışmak gerekse ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğimizi derinleştirmek adına bu toplantının bitiminde inşallah bir ortak bildiri imzalayacağız.”

‘MULTİ MODEL TAŞIMACILIKTA İŞBİRLİĞİ ARTMALI’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da toplantıdaki konuşmasında özellikle Orta Koridor’un öneminin çok net şekilde ortaya çıktığını belirtti. Uraloğlu, “Azerbaycan ve Özbekistan ile bu anlamda birçok çalışmamız var. Multi model taşımacılıkta işbirlikleri artırmamız gerekir. Burada yaklaşımımız, taşınan malın başka koridora çekilmesi değil, sadece artan malı bile koridorlarda taşısak ciddi fayda sağlayacak” diye konuştu.