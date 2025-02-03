TZOB: Ocak ayının zam şampiyonu kuru fasulye

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Buna göre:

-Ocak ayında markette 41 ürünün 23’ünde fiyat artışı görülürken 18 üründe fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı.

-Geçen ay markette en fazla fiyatı artan ürün yüzde 14.9 ile kuru fasulye oldu.

-Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10.7 ile sivri biber ve kuru kayısı izledi.

-Ocak ayında fiyatı markette en fazla düşen ürün markette yüzde 26.8 ile patlıcan oldu.

-Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20,3 ile marul, yüzde 17,1 ile havuç takip etti.

GİRDİLERDE BELİRGİN ARTIŞ

-Ocakta aylık bazda ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yüzde 10, DAP gübresi yüzde 3.5 oranında arttı. Yıllık bazda ise ÜRE gübresi yüzde 35.3, DAP gübresi yüzde 32.9 oranında yükseldi” dedi.

-Ocak ayında bir önceki aya göre besi yemi yüzde 3.6, süt yemi ise yüzde 3.4 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre süt yemi yüzde 24.6, besi yemi ise yüzde 24.2 oranında yükseldi.