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Twitter’da işten çıkarmalar başlıyor

04.11.2022 - 13:50 | Son Güncelleme :
Twitter’da işten çıkarmalar başlıyor | Ekonomi Haberleri

ABD’li iş insanı Elon Musk yönetimindeki Twitter’da bugün işten çıkarmaların başlayacağı belirtildi.

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın 44 milyon dolara satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter’ın çalışanlarına şirketteki geleceklerine dair e-posta gönderdiği belirtildi. Gönderilen e-mailde “Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzün azaltılması gibi zorlu bir süreçlerden geçeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Ofislerin geçici olarak kapatılacağı ve çalışanlara ait giriş kartlarının askıya alınacağı belirtilen e-mailde bu geçici durumun çalışanların, Twitter’a ait sistemlerin ve müşteri verilerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olması için yapıldığı aktarıldı. İşten çıkarılan çalışanların kişisel email adresleri üzerinden bilgilendirileceği, diğer çalışanların ise iş e-mailleri üzerinden bilgilendirileceği vurgulandı.

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Twitter çalışanları ise 60 gün önceden haber verilmeksizin toplu işten çıkarma yaptığı gerekçesiyle Twitter’a dava açtı.

ELON MUSK TEK YÖNETİCİ OLMUŞTU

Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter’ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.


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