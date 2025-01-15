TVF Genel Müdürü Arda Ermut: TVF’nin ekonomiye kattığı değer her geçen yıl büyüyor…

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“GELECEK NESİLLERE GÜÇLÜ BİR EKONOMİ BIRAKMAK...”



TVF Genel Müdürü Arda Ermut, fonun misyonunu şu sözlerle özetledi:



“Stratejik yatırımlarımızla Türkiye’den bölgesel ve küresel liderler çıkarılmasını destekliyor, finansal piyasaların gelişimine katkı sağlıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak.”



Ermut, TVF’nin kısa süre içinde ulusal ve uluslararası alanda kaydettiği başarılarla Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik istikrarına önemli katkılar sağladığını vurguladı:



“BUGÜNE KADAR TÜM İŞ SÜREÇLERİMİZİ GELİŞTİREREK KÂRLILIĞIMIZI ARTIRDIK, PORTFÖYÜMÜZDEKİ HİÇBİR ŞİRKETİ SATMADIK.”



TVF’nin portföyünde finansal hizmetlerden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye kadar toplam 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunduğu açıklandı.



FİNANSAL PERFORMANSTA GÜÇLÜ ARTIŞ

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Ermut, TVF’nin finansal performansını değerlendirerek, konsolide net dönem kârının 225 milyar TL’den yaklaşık 321 milyar TL’ye çıktığını belirtti.

“Fon’un özkaynakları 914 milyar TL’den yaklaşık 1,5 trilyon TL’ye yükselerek önemli bir büyüme gösterdi. TVF’nin güçlü bilançosu, sağlıklı nakit akışı ve büyüme hedefleri sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz.”

TÜRKİYE TEKNOLOJİ FONU: GELECEĞE YATIRIM



TVF’nin teknoloji alanındaki yatırımlarını da vurgulayan Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu (TTF) ile Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemini desteklediklerini ifade etti:



“TTF, tohum öncesinden ileri aşamalara kadar teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor. Amacımız, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendiren lider şirketler yetiştirmek.”



ŞANS OYUNLARI VE YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE

TVF’nin şans oyunları yönetim modelini modernize ettiğini belirten Ermut, kamuya aktarılan kaynakların %66 artarak 931 milyon dolara ulaştığını söyledi. Ayrıca yasa dışı bahisle mücadelede sağlanan başarıya dikkat çekti: “Sunulan yeni model, yasa dışı bahisle mücadaleye ciddi katkı sağlıyor.”

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Ekonomiye Güç Katan Örnekler: Türkiye Sigorta ve Türk Telekom

TVF yatırımlarının gücünü gösteren örnekler arasında Türkiye Sigorta ve Türk Telekom’un değer artışı öne çıktı.

Ermut, bu şirketlerde temettü sonrası değer artışının Türkiye Sigorta için TVF’nin payına tekabül eden hisse değeri ve elde edilen temettü gelirleri ile birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 1,65 milyar ABD doları ve Türk Telekom’un payına tekabül eden değer artışının ise 900 milyon ABD doları seviyesine ulaştığını belirterek TVF’nin yatırımlarından duyduğu gururu dile getirdi.

Son olarak Ermut, TVF’nin büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı ve “Ülkemizin ekonomik istikrarına sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.