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TÜVTÜRK'ten vergi açıklaması

30.07.2024 - 14:11 | Son Güncelleme :
TÜVTÜRK'ten vergi açıklaması | Ekonomi Haberleri

TÜVTÜRK, bazı mecralarda yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜVTÜRK, yaptığı açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığını belirtti.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır. Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."


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