×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

TÜSİAD’dan yeni açıklama: Öneride bulunmak sorumluluğumuz

Güncelleme Tarihi:

#TÜSİAD#Mehmet Ömer Arif Aras#Açıklama
TÜSİAD’dan yeni açıklama: Öneride bulunmak sorumluluğumuz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 04:00

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), olağan genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrası hükümetten sert tepki almış, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında “yargıya telkin” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında TÜSİAD’dan yeni bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

“Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜSİAD#Mehmet Ömer Arif Aras#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!