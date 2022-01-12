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TÜSİAD Başkanı: Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdik

12.01.2022 - 09:59
TÜSİAD Başkanı: Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdik | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, TÜSİAD Başkanı Kaslowski başkanlığındaki heyet ile görüştü. TÜSİAD Başkanı Kaslowski, “Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdik. Tespitlerimizi paylaştık. Çok açık bir iletişim oldu. Samimi bir görüşme vardı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile bir araya gelme hedefiyle yaptığı buluşmalar kapsamında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile bakanlık binası konferans salonunda bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Ekonomi Programları ve Araştırmalar Genel Müdürü Yasemin Girici, TÜSİAD tarafında ise Başkan Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevdet Alemdar, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Önder Sezgi, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, TÜSİAD Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan ve Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç yer aldı.

Kaslowski, basına kapalı şekilde yapılan 3 saatlik görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU”

Kaslowski, Bakan Nebati ile yaptıkları görüşmede ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, “Riskleri de değerlendirdik. Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Bizim tespitlerimizi bakan bey ile paylaştık. Çok açık bir iletişim oldu. Samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi bakan bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz” dedi.

“BAKANLIK ENFLASYON KONUSUNUN FARKINDA"

Bakan Nebati’ye birçok konuda öneri verdiklerini ifade eden Kaslowski, “Vergi konusunda, yeşil dönüşüm ile ilgili dünyadaki gelişmeleri de takip etmek ve fırsatları kaçırmamak açısından önerilerimizi sunduk. Enflasyon ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Zaten bakanlık da bu konuda çalışıyor. Enflasyon ile ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı. Ama önümüzdeki dönemde ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.


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