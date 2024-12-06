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TUSAŞ KAAN'ın yeni fotoğraflarını paylaştı... Heyecanlandıran Afterburner detayı

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#TUSAŞ#Afterburner#Big Para
TUSAŞ KAANın yeni fotoğraflarını paylaştı... Heyecanlandıran Afterburner detayı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 10:58

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından milli muharip uçak KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda, 'Bir milletin hayallerinin ateşidir' notu ile KAAN'ın 'Afterburner' sistemine ilişkin detaylar yer aldı.

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TUSAŞ'ın, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın seri üretimine ilişkin çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirildi. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından KAAN'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı. 'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşımda, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" ifadelerine yer verildi.

 

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#TUSAŞ#Afterburner#Big Para

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