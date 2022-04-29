‘Türklerin yüzde 70’i yatırım için alıyor’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye yabancı konut yatırımcısının ilgisini çekerken çok sayıda Türk vatandaşı da ev sahibi olmak için ABD’yi özellikle de Miami’yi tercih ediyor. Amerika’nın önde gelen emlak broker şirketlerinden İnternational Realty Group’un (IRG) kurucu ortaklarından Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı, Türk vatandaşlarının Miami’de ilgisini değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bir şehir normalde 10 senede ulaştığı gelişme seviyesini Miami’nin iki senede yakaladığını belirten Guzman, “Güzel, güneşli havası, lokasyonu bunda etkili. Büyük şirketler, yeni merkezlerini Miami’de açıyor ya da eskileri taşıyor. Bir de kârlı, fiyatlar arttı ve artmaya devam ediyor. Bir yıl önce metrekare fiyatları 1000 dolarken 3 bin dolara yükseldi. Kiralar da ikiye katlandı” dedi. Bayırlı da eyalet vergisinin olmamasının da Miami’yi cazip hale getirdiğini söyledi. Miami’de şu an da yapımı devam eden 30-35 proje olduğunu söyleyen Bayırlı, “Fiyatlar hızla artmaya başladı. Metrekare fiyatı 8 bin dolar civarında. Ama bu rakam projeler bittiği zaman 30- 40 bin dolar bandına gelecek. Türkiye’den yatırımcılardan büyük talep var. Dolar getirisi istediklerinden dolayı yatırımlarını Amerika’ya çevirmiş durumdalar. Amerika’da da dünyanın gözü Miami’de oluyor. Miami’ye yoğun talep var ve çok büyük yatırımlar yapılıyor. Miami’deki projelerin büyük bir çoğunluğunun daha topraktan satılıyor. Türklerin yüzde 70’i yatırım, yüzde 30’u ise oturmak amaçlı konut alıyor” diye konuştu.

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