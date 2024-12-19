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‘Türkiye’ye yatırımcı iştahı daha yüksek’

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#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Uluslararası Yatırımcılar Derneği#YASED
‘Türkiye’ye yatırımcı iştahı daha yüksek’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 04:00

TÜRKİYE’deki uluslararası yatırımların 100 yıllık hikâyesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” kitabında özetlendi.

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YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin de anlatıldığı kitabın tanıtım toplantısı dün Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ve YASED Başkanı Engin Aksoy’un katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda konuşan A. Burak Dağlıoğlu, “Türkiye bu coğrafyada genişleme projelerinde lider ülke. Bu bağlamda genişleme tipi yatırımlarda mevcut yatırımcıların iştahlarının yüksek olduğunu görüyoruz. 2003’ten bu yana 270 milyar dolar yatırım çekti. Bunların yüzde 68’i Avrupa, yüzde 8’i Amerika, yüzde 8’e yakını Körfez ülkelerinden gelmiş. Geri kalanı da gelişmiş Asya’dan. 2024’ün 10 aylık verilerine baktığımız zaman Avrupa merkezli yatırımların yükseldiğini görüyoruz” dedi.

‘BYD İLE SINIRLI DEĞİL’

Çinli otomotiv şirketi BYD’nin yaptığı yatırımların hatırlatıldığı Dağlıoğlu, “İlgi bununla sınırlı değil. 2025 benzeri haberleri sadece Çin’den değil, dünyanın farklı yerlerinden de aldığımız bir yıl olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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YASED Başkanı Engin Aksoy da, “Anket sonuçlarına göre, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler, 2025 yılı için ılımlı bir büyüme öngörüsünde bulunuyor. Gelir, işgücü gibi performans göstergelerinde artış bekleyen şirketlerin oranı halen düşüş bekleyenlerden daha yüksek” diye konuştu.

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#Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi#Uluslararası Yatırımcılar Derneği#YASED

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