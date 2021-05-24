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Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

24.05.2021 - 13:15
Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi etkisiyle nisan ayında yüzde 3,162 arttı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisan ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 3,162 artışla 0.79 milyon kişi oldu. Ancak pandemi öncesi dönem olan 2019 Nisan ile kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısının halen geçmiş yılların dörtte biri seviyesinde olduğu görüldü.

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Verilere göre 2019 Nisan'da Türkiye'ye 3.3 milyon, 2020 Nisan'da 24,238 yabancı ziyaretçi gelmişti. 2021 Nisan'da ziyaretçi sayısı 790 bin 687 oldu.

Pandemi etkisi ilk 4 ay verilerinde de hissedildi. 2019 yılının ilk 4 ayında Türkiye'ye 8.7 milyon, 2020 ilk 4 ayda 4.26 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti. Ziyaretçi sayısı bu yıl ilk 4 ayda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 35.6 düşüşle 2.74 milyona geriledi. Bu düşüşte temel belirleyici 2020 Ocak ve Şubat aylarında pandemi etkisi görülmemesiyle Türkiye'ye 3.5 milyon ziyaretçi gelmesi oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise 1 milyonun hemen üzerinde ziyaretçi geldi.

Verilere göre; 2021 yılı Ocak - Nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 20.12 pay ve 552,048 kişi ile birinci, İran yüzde 7.1 pay ve 194,384 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan izledi.

 


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