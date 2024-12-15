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Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon Euro yatırım planı

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#Gelişen Pazarlar Bölgesi#BSH#Gökhan Sığın
Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon Euro yatırım planı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 04:00

Gelişen Pazarlar Bölgesi adıyla Türkiye’den 130 ülkeyi yöneten BSH, zorluklara rağmen önümüzdeki dönemde bölgede büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

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BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın “Dünya çapında 38 fabrikası ve 60 bini aşkın çalışanı ile BSH’nin dokunduğu en büyük coğrafya olan Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde güçlü bir yılı geride bırakıyoruz. 4.6 milyarlık nüfusu barındıran bölgemizde, 2024 yılında büyümeyi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede başarının taşıyıcı gücü ise gururla ifade etmeliyiz ki Türkiye oldu. Grubun en büyük üretim tesisi Türkiye’de bulunurken buradan 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon Euro yatırım planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

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#Gelişen Pazarlar Bölgesi#BSH#Gökhan Sığın

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